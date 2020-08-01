(Havadan fotoğraflarla) Kartal'da vatandaşlar sahillere akın etti KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde Kartal Dragos Sahili'ne akın eden vatandaşlar piknik yaparken bazıları sıcak havada serinlemek için denize girdi.

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde Kartal Dragos Sahili'ne akın eden vatandaşlar piknik yaparken bazıları sıcak havada serinlemek için denize girdi.

Sıcakların artmasıyla vatandaşlar Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sahillerine gelerek piknik yaptı. Sıcak havada serinlemek isteyenler ise denize girdi.

DÜN KURBAN KESTİK BUGÜN SAHİLE GELEREK DİNLENİYORUM Mustafa Sefer isimli bir vatandaş, "Bugün sahile geldim. Bayramın birinci günü kurban kestik. Yorulduk. Bugün de dinleniyorum. Bir yandan güneşleniyorum. Bu Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için en güzel aktivite yapıyoruz." dedi. Denize giren bir vatandaş ise 'Napalım? Rahatlıyoruz denize girince. Sahillerde keyif yapıyoruz. Bugün de deniz çok güzel. Herkesin de bayramını kutluyorum' diye konuştu.

Kaynak: DHA