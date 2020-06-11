(Havadan fotoğraflarla) Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması kalkan gençler denize girdiler HAVALARIN ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalanlar soluğu Kartal Sahili'nde aldı.

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalanlar soluğu Kartal Sahili'nde aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 18 yaş altındaki gençler, denizde doyasıya yüzdü. Denize giren gençler havadan fotoğraflandı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bir süredir girişleri yasaklanan sahiller, tekrar vatandaşlara açıldı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, bugün serinlemek için Kartal Sahili'ne akın etti. Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 18 yaş altındaki gençler, iskeleden atlayıp serin sularda doyasıya yüzdü. Bazıları ise deniz kenarında uzanarak güneşlendi. Sahildeki gençlerin mutluluğu kameralara yansıdı. 18 yaş kısıtlamasının sona ermesiyle sahilde denize giren Oğuzcan Gümüş, "18 yaş altı kısıtlamamız vardı. Evden dışarı çıkamıyorduk, sıcaktı baya. Kısıtlamanın kalkmasından itibaren denize yüzmeye geldik. Kışa kadar buradayız. Hiç çıkmayı düşünmüyoruz" dedi.Gençlerin denizde doyasıya yüzme anları havadan fotoğraflandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA