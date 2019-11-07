(havadan fotoğraflarla) - İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü

(havadan fotoğraflarla) - İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü

İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

07.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:35
(havadan fotoğraflarla) - İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü

İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen fotoğraflara yansıdı. 

İstanbul'un ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimin sonbahar olmasıyla  ormanlar sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen fotoğraflara yansıdı. Ağaç yapraklarında ortaya çıkan farklı renk tonları eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

 


Kaynak: DHA
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