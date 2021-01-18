(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu

18.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:21
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından Boğaz'da kartpostlallık manzaralar oluştu.

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından Boğaz'da kartpostlallık manzaralar oluştu. Bebek sahilinde bulunan yürüyüş yolu beyaza bürünürken vatadaşlar gün boyu yürüyüş yaparak manzaraların tadını çıkardı.

Sabah saatlerinde etkili olan ve trafiği adeta kilitleyen yoğun kar yağışının ardından güneşin açmasıyla birlikte İstanbul'da kartposttalık manzaralar oluştu. Bebek sahilinde bulunan yürüyüş yolu yoğun karın etkisiyle beyaza bürünürken, vatandaşlar gün boyu yürüyüş yaptı. Rumeli Hisarı kalesi ve önünde de yoğun kar yağışının ardından güzel manzaralar oluşurken, beyaz örtü boğazın güzelliğine güzellik kattı.


(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Selçuk Özdağ Vladimir Putin Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Ajda Pekkan Oğuzhan Koç
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Hakan Arslan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Beşiktaş Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 15:22:28. #1.15#
title