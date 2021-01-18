(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu

İSTANBUL 'da etkili olan kar yağışının ardından Boğaz'da kartpostlallık manzaralar oluştu. Bebek sahilinde bulunan yürüyüş yolu beyaza bürünürken vatadaşlar gün boyu yürüyüş yaparak manzaraların tadını çıkardı.

Sabah saatlerinde etkili olan ve trafiği adeta kilitleyen yoğun kar yağışının ardından güneşin açmasıyla birlikte İstanbul'da kartposttalık manzaralar oluştu. Bebek sahilinde bulunan yürüyüş yolu yoğun karın etkisiyle beyaza bürünürken, vatandaşlar gün boyu yürüyüş yaptı. Rumeli Hisarı kalesi ve önünde de yoğun kar yağışının ardından güzel manzaralar oluşurken, beyaz örtü boğazın güzelliğine güzellik kattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER