(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
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(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi

18.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:36
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi

İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte barajların doluluk oranı 48.67'ye yükseldi.

İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte barajların doluluk oranı 48.67'ye yükseldi. Alibeyköy Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 54.71'e yükselirken, baraj havadan da fotoğraflandı.

İstanbul'da pazar gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı, barajlardaki doluluk oranını artırdı. Ocak ayında barajlardaki doluluğun yüzde 20'nin altına kadar düştüğü barajlarda, yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 48.67'ye çıktı.  Su seviyesinin yüzde 54.71'e ulaştığı Alibeyköy Barajı'nda geçtiğimiz günlerde neredeyse tamamen ortaya çıkan demirlerin büyük bir bölümü su altında kaldı. Son yağışlarla baraj kıyılarında da su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Doluluk oranı Ömerli Barajı'nda yüzde 56.58, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 24.59, Pabuçdere Barajı'nda yüzde 33.09, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 51.08, Terkos Barajı'nda  yüzde 46.69, Kazandere Barajı'nda  yüzde 62.30, Elmalı Barajı'nda yüzde 54.58, Darlık Barajı'nda yüzde 54.77, Istrancalar'da ise yüzde 47.81 oldu. 


- İstanbul
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.67'ye yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli KENARLI – Ali AKSOYER

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