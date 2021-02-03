(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı

03.02.2021 13:26 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:30
(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor.

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 43.45 olarak ölçüldü.  Baraj havzalarında son 25 gündeki artış 24.29 olarak kayıtlara geçti. Su seviyesinin yükselmeye devam ettiği Alibeyköy barajının son durumu havadan görüntülendi. İstanbul'da 5 barajda doluluk oranı yüzde 50'yi aştı.

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen 25  günde, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 43.45'a ulaştı. 25 günde doluluk oranındaki yüzde 24.29  arttı.  Bir dönem kuruma noktasına yaklaşan Alibeyköy barajında su seviyesi 52.41 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl en fazla doluluk oranı yüzde 66.58'le mayıs ayında ölçülmüştü. Bu tarihten itibaren başlayan düşüşte eylül ayında doluluk oranı yüzde 41.95, Kasım ayında yüzde 27.66 olarak kayıtlara geçmişti. Aralık ayında yüzde 22.32'ye gerileyen baraj doluluk oranları son olarak 9 Ocak 2021 tarihinde en düşük seviye olan 19.16'ya kadar gerilemişti.

5 BARAJ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

İstanbul'un 5 barajında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine  çıktı. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 93.82, Darlık'ta 55.88, Elmalı Barajında yüzde 50.36, Kazandere Barajında yüzde 70.52, Alibeyköy barajında yüzde 52.41'e ulaştı.  Ancak son günlerdeki artışa rağmen baraj doluluk oranları geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen yıl bu tarihte İstanbul barajlarında 498 milyon metreküp su bulunuyordu. Şu anda baraj havzalarında 377.4 milyon metre küp su depolanmış durumda .

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 47.37

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 21.80

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 20.21

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 45.39

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52.41

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 41.77

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 70.52

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 50.36

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 55.88

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 93.82


- İstanbul
(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı
(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı
(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı
(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı
(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı
(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı
(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı
(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı
(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler İzmir Kadıköy Otomobil Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43.45'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 13:34:45. #1.16#
title