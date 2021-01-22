(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI

22.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:58
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor.

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ  verilerine göre,  barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.39'a ulaştı. Barajlardaki artış 13 gün içindeki artış yüzde 12.23 oldu. Ancak yine de İstanbul'un baraj doluluk oranı ortalaması son 10 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

13 GÜNDE YÜZDE 12.23 ARTTI

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. Karların da erimesiyle  20 Ocak tarihinde yüzde 30.77, bir gün sonra yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranları bugün de yüzde 31.39 olarak ölçüldü. Barajlarda 13 gün içinde meydana gelen artış yüzde 12.23 olarak kayıtlara geçti.

YİNE DE SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Baraj doluluk oranlarındaki bu artışa rağmen ölçülen değerin son 10 yılın en düşük değeri olduğu belirtildi. Büyük kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile baraj doluluk oranı 20 Ocak 2014 tarihinde yüzde 36.05 ile bugünkü değerin üzerindeydi.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: -Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 31.23-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 14.00-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.43-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31.11-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.63-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.28-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 36.57-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 34.61-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 49.61-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 56.35

Görüntü dökümü: --------------

-Alibeyköy Barajı'nın 2 gün önce havadan çekilen görüntüleri


- İstanbul
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Prens William Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Erol Bulut Serdar Aziz Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 12:58:52. #1.15#
title