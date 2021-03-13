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EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM

13.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:41

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü sokaklarda yoğunluk oluştu.

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü sokaklarda yoğunluk oluştu. Eminönü ve Karaköy de bu yoğunluktan payını alırken, Galata Köprüsü balık tutanlarla doldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi günü, Eminönü'ndeki yoğunluk öğle saatlerinden itibaren başladı. Bölgedeki otoparklarda yer kalmazken, Eminönü meydanı ve çevresinde yoğunluk oluştu. Feribot iskelesi önünde zaman zaman kuyruklar oluşurken gemiler gün boyu karşılıklı araç taşıdı. Karaköy civarında da insan ve araç yoğunluğu oldu. Sürücüler, Karaköy meydanında dakikalarca araçlarının içinde beklemek zorunda kaldı.

Galata köprüsü de gün boyu yoğundu. Köprü üstü balık tutanlarla doldu.

EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM
EMİNÖNÜ VE KARAKÖY TIKLIM TIKLIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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