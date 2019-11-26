(Havadan fotoğraflarla) - Defineciler Mimar Sinan'ın eseri Güzelce Kemeri çevresini delik deşik...

26.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:44

SULTANGAZİ'nin Cebeci Köyü'nde bulunan tarihi eserler defineci tehdidi altında. Definecilerin son hedefi Mimar Sinan 'ın eseri olan Güzelce Kemeri oldu. Define avcıları, derinliği 5 metreyi bulan çukurlar kazarak tarihi eserlerin büyük bir bölümüne de zarar verdi. Kemer ve çevresindeki son durum havadan da fotoğraflandı.

KAZMADIK YER BIRAKMADILAR

Sultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden biri olan Güzelce Kemeri ve bazı tarihi eserler defineciler tarafından talan ediliyor. Define avcıları, derinliği 5 metreyi bulan çukurlar kazarak tarihi eserlerin büyük bir bölümüne zarar verdi. Kulaktan kulağa dolaşan efsanelerin peşine düşen defineciler, Cebeci Köyü sınırları içinde yer alan Güzelce Kemeri çevresinde ve kilise olarak bilinen atıl durumdaki bir yapıda kazmadık yer bırakmadı. Çok sayıda çukur kazan defineciler tarihi eserlere de büyük zarar verdi.

KÖYLÜLER RAHATSIZ

Definecilerin yıllardır Cebeci Köyü'nde kazı yaptığını ifade eden köy sakinlerinden Özgür Ceka, kaçak kazılarda köylüler olarak rahatsız olduklarını söyledi. Emniyetin de kaçak kazılarla ilgilendiğini ifade eden Ceka, "Bu yıllardır aynı. Tarihe zarar veriyorlar, köyün oluşumuna zarar veriyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar ama hala aynı sorun çözülmedi. Yakalanan oluyor ama haberimiz olmuyor. Biz köylü olarak yapsak gasp ettin diyorlar, sıkıntı yaşıyoruz. Dışarıdan gelen insanlar. Emniyetteki arkadaşlar onların peşinde olduklarını söylüyorlar ama hala kim olduklarını bulamadılar." dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul