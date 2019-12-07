(havadan fotoğraflarla) Çatalca'da fabrika yangını
Haberler » Güncel » (havadan fotoğraflarla) Çatalca'da fabrika yangını - Haber

(havadan fotoğraflarla) Çatalca'da fabrika yangını

ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

07.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:55
(havadan fotoğraflarla) Çatalca'da fabrika yangını

'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Hafif yaralan bir işçiye ambulansta müdahalede bulundu. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Öte yandan fabrikadaki hasar havadan da görüntülendi.

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler