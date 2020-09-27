(Havadan fotoğraflarla) - Çamlıca Tepesi'nde antenlerin sökümü sürüyor
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(Havadan fotoğraflarla) - Çamlıca Tepesi'nde antenlerin sökümü sürüyor

27.09.2020 10:10 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:14
(Havadan fotoğraflarla) - Çamlıca Tepesi'nde antenlerin sökümü sürüyor

KÜÇÜK Çamlıca'ya yapılan Televizyon ve Radyo kulesinin faaliyete geçmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan Çamlıca Tepesi'ndeki antenlerin söküm işlemi devam ediyor.

KÜÇÜK Çamlıca'ya yapılan Televizyon ve Radyo kulesinin faaliyete geçmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan Çamlıca Tepesi'ndeki antenlerin söküm işlemi devam ediyor.

Çamlıca Tepesinde bulunan ve görüntü kirliği yaratan antenlerin söküm işlemi geçtiğimiz hafta başlamıştı. Planlı bir şekilde yürütülen söküm çalışmalarında dün de radyo vericileri taşıyan bir kule yerinden söküldü. Demir konsüksiyondan yapılan kule  ayaklarından kesilerek yere indirildikten sonra işçiler tarafından küçük parçalara ayrılarak, götürüldü.  Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.


(Havadan fotoğraflarla) - Çamlıca Tepesi'nde antenlerin sökümü sürüyor
(Havadan fotoğraflarla) - Çamlıca Tepesi'nde antenlerin sökümü sürüyor
(Havadan fotoğraflarla) - Çamlıca Tepesi'nde antenlerin sökümü sürüyor
(Havadan fotoğraflarla) - Çamlıca Tepesi'nde antenlerin sökümü sürüyor
(Havadan fotoğraflarla) - Çamlıca Tepesi'nde antenlerin sökümü sürüyor
(Havadan fotoğraflarla) - Çamlıca Tepesi'nde antenlerin sökümü sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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