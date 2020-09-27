(Havadan fotoğraflarla) - Çamlıca Tepesi'nde antenlerin sökümü sürüyor

KÜÇÜK Çamlıca'ya yapılan Televizyon ve Radyo kulesinin faaliyete geçmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan Çamlıca Tepesi'ndeki antenlerin söküm işlemi devam ediyor.