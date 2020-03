(Havadan fotoğraflarla) Camiler kapalı kaldı, Cuma namazı kılınmadı (2) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda bu hafta Cuma namazı kılınmadı. Salgının kalabalık ortamlarda yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar neticesinde camilerin boş kaldığı görüldü. Kasımpaşa Büyük Camii'ne gelen bazı vatandaşların vakit namazını bireysel olarak aralarında mesafe bıraktıktan sonra kıldıkları görüldü.

"MİLLET OLARAK SAĞDUYULU DAVRANMAK ZORUNDAYIZ"

Zaman ve mekan gözetmeksizin ibadetin her yerde yapılabileceğini belirten Ahmet Erol, "Bana göre bu karar tabii ve doğal bir karar. Çünkü burada insan sağlığı söz konusu. İbadet Allah'la kul arasındadır. Onun için gönülden bağlandıktan sonra bana göre ibadetini her yerde eda etmiş olursun. Önemli olan Türk Milletinin bir an önce bu sıkıntıları aşmasıdır. Bu sıkıntıları aşacağımıza da inançlıyım. Bunun için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Millet olarak sağduyulu davranmamız gerekiyor. Bunu da hayata geçiriyoruz, gördüğünüz gibi" dedi.

SULTANAHMET VE FATİH CAMİİ'LERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİSultanahmet Camii ve Fatih Camii'nde de Cuma namazı kılınmadı. Camiler havadan görüntülendi.Öte yandan Fatih Camii'nin kapılarına uyarı yazısı asılırken, cuma namazı için camiye girmek isteyenlere polis izin vermedi.Alınan tedbirler kapsamında camiinin avluna giriş yapılan kapılarda da polis nöbet tutarak Cuma namazı için camiye girmek isteyen vatandaşlara izin vermedi. Öğlen ezanı okunduğu sırada Fatih Camii'nin çevresinde polis helikopteri havadan kontrol gerçekleştirdi. Fatih Camii'nin avlusuna polis ve gazeteciler dışında kimsenin girişine izin verilmezken, öğlen ezanının ardından "Aziz milletimizin dikkatine, ev veya işyerlerinizde öğlen namazlarınızı kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunmamız için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalıklardan ve musibetlerden korusun" anonsu yapıldı.

AVCILAR'DA CAMİ ÖNÜNDE ÖNLEMCuma namazı nedeniyle cami ve mescitlerin kapalı tutulması kararı ardından Avcılar'daki Merkez Ulu Camii başta olmak üzere birçok camide polis de önlem aldı. Trafik ve sivil polislerin önünde önlem aldığı Avcılar Merkez Camii'nin İmamı Ömer Yavuz, öğle saatinde ezanı okuduktan sonra virüs tehlikesinin yayılmasını önlemek amacıyla duyuru okudu.

SEYYAR ÇAYCILARÖte yandan Avcılar, Merkez Ulu Camii bahçesinde bulunan Avcılar Belediyesi Emekliler Yeri'nin kapalı olmasına rağmen bahçedeki banklarda çok sayıda yaşlının oturduğu, bunları gören bazı seyyar çaycıların da bunlara servis yaptığı dikkat çekti.

SANCAKTEPE'DE CAMİYE GELENLER EVLERİNE DÖNDÜCuma namazını kılmak için Sancaktepe Sarıgazi Battalgazi Camiine gelen vatandaşlar camilerin kapalı olduğunu görünce evlerine dönmek zorunda kaldı. Öğle Namazı Ezanının ardından vatandaşlara camilerden evde kalın uyarısı yapıldı.

"İNŞALLAH BU HASTALIK TÜRKİYE'Yİ TERK EDER"Camilerin kapatılmasıyla ilgili kararı olumlu bulduğunu belirten mahalle sakini Zekai Salih, "Çok iyi oldu. Biraz daha erken olsaydı okullarla beraber daha iyi olurdu. Ama buna da şükür. Hiç olmazsa camilerde genellikle yaşlılarımız vardı. Benden yaşlılar vardı, hastalar vardı. Onların gelmelerini istemiyorduk buraya. Mecbur kaldılar gelmemek için" dedi.Paşa Güvercin, ise "Ben Allah'a dua ediyorum ki inşallah bu hastalık Türkiye'yi terk eder. Takdir-i ilahinindir. Tedbirini al takdir-i ilahinindir. Cumayı kılmak niyetiyle camiye geldim." diye konuştu.



