(Havadan Fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'nde 65 yaş üstü vatandaş denize girdi
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(Havadan Fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'nde 65 yaş üstü vatandaş denize girdi

RAMAZAN Bayramı'nın ilk gününde verilen izinle sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etti.

(Havadan Fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'nde 65 yaş üstü vatandaş denize girdi
24.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:45
RAMAZAN Bayramı'nın ilk gününde verilen izinle sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etti. Güzel havanın da etkisiyle sahilin keyfini çıkaran vatandaşlardan biri denize girdi. 

DENİZE GİRDİ

Bugün 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. İzin verilen kişiler Kadıköy'de Caddebostan Sahili'ne akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilen bir vatandaş denize girdi. Bazı vatandaşlar da çimenler üzerine yatarak güneşlendi. Güneşli havanın ve sokağa çıkma izninin tadını çıkaran vatandaşların sahildeki anları ve denize girmeleri havadan görüntülendi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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