(havadan fotoğraflarla) Bahçelievler'de riskli binada yıkım (1)
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(havadan fotoğraflarla) Bahçelievler'de riskli binada yıkım (1)

Serdar ALTINTEPE / BAHÇELİEVLER Soğanlı Mahallesi'nde bulunan riskli binada yıkım çalışmaları başladı.

18.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:12
(havadan fotoğraflarla) Bahçelievler'de riskli binada yıkım (1)

Serdar ALTINTEPE/ Soğanlı Mahallesi'nde bulunan riskli binada yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan da görüntülendi

, Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 83 numaradaki apartman riskli bulunarak, hakkında yıkım kararı verildi. Mühürlenip, tahliye edilen apartmanda bugün yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan da görüntülendi.


Kaynak: DHA
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