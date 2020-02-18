(havadan fotoğraflarla) Bahçelievler'de riskli binada yıkım (1)
Serdar ALTINTEPE / BAHÇELİEVLER Soğanlı Mahallesi'nde bulunan riskli binada yıkım çalışmaları başladı.
Serdar ALTINTEPE/ BAHÇELİEVLER Soğanlı Mahallesi'nde bulunan riskli binada yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan da görüntülendi
Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 83 numaradaki apartman riskli bulunarak, hakkında yıkım kararı verildi. Mühürlenip, tahliye edilen apartmanda bugün yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan da görüntülendi.