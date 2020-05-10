(Havadan fotoğraflarla) Bağdat Caddesi'ndeki 65 yaş üstü havadan görüntülendi
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(Havadan fotoğraflarla) Bağdat Caddesi'ndeki 65 yaş üstü havadan görüntülendi

(Havadan fotoğraflarla) Bağdat Caddesi'ndeki 65 yaş üstü havadan görüntülendi
10.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:15

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş ve üstüne 4 saatlik kalkan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında çok sayıda vatandaş Bağdat Caddesi'ne geldi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş ve üstüne 4 saatlik kalkan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında çok sayıda vatandaş Bağdat Caddesi'ne geldi. Bağdat Caddesi havadan fotoğraflandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi. Bakanlığın son yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar 4 saatliğine kısıtlamadan muaf tutuldu. Çok sayıda vatandaş Kadıköy Bağdat Caddesine akın etti. Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden bir vatandaşın caddede oynadığı görüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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