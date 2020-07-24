(Havadan fotoğraflarla) Ayasofya'ya gidemeyenler Cuma Namazı'nı Yenikapı'da kıldı
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(Havadan fotoğraflarla) Ayasofya'ya gidemeyenler Cuma Namazı'nı Yenikapı'da kıldı

AYASOFYA Camii'nin açılışı için binlerce vatandaş İstanbul dışından şehre akın etti.

(Havadan fotoğraflarla) Ayasofya'ya gidemeyenler Cuma Namazı'nı Yenikapı'da kıldı
24.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:54
AYASOFYA Camii'nin açılışı için binlerce vatandaş İstanbul dışından şehre akın etti. Ayasofya Meydanı'nın dolmasıyla o bölgeye gidemeyen vatandaşlar için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda namaz alanları oluşturuldu. Yoğunluk nedeniyle Ayasofya Camii'ne gidemeyen yüzlerce kişi namazını Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kıldı.

Ayasofya Camii ve çevresinde oluşturulan alanların tamamının dolması ve valilik tarafından girişlerin kapatılması ile birlikte şehir dışından gelen vatandaşlar, soluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda aldı. Cuma Namazı'nı Ayasofya'da kılamayacak vatandaşlar için namaz alanları oluşturuldu. Meydanda kurulan dev ekrandan, Ayasofya Camii'nden yayınlar yapıldı. Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma Namazı'nın mutluluğunu yaşayan ancak yoğunluk nedeniyle camiye gidemeyen yüzlerce kişi namazını Yenikapı'da kendileri için oluşturulan alanda kıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve dezenfektan dağıtıldı.

"BÜYÜDÜĞÜMDE TORUNLARIMA BEN DE ORADAYDIM DEMEK İÇİN GELDİM"

Ayasofya Camii'ne yoğunluktan dolayı gidemeyen ve namazını Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kılan 11 yaşındaki Hafız Ahmet Salih Şimşek, "Sakarya'dan geldik. Şu anda çok mutluyum. Tarihe ana şahitlik ettiğim için mutluyum. Büyüdüğümde torunlarım olursa bende açılışında ordaydım demek istediğim ve ilk Cuma Namazı'nı kılmak için buraya geldim. 11 yaşındayım. Hafızlık yapıyorum. Hafızlığımı bitirdiğimde inşallah bu camiye atanmak istiyorum" diye konuştu.

"ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ"Namazını Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kılan Lokman Yıldız, "Bugün gerçekten çok sevinçliyiz. Çifte bayram yaşıyoruz. Hem Cuma hem Ayasofya'nın tekrar 86 yıllık hasretin sona erdiği bir an. Hepimiz aslında ümmet sevinçli. Çünkü kadim bir milletin, kahraman bir milletin medarı iftiharıdır Ayasofya" ifadelerini kullandı.

"KIZIMLA GELDİK ÇOK GURURLUYUZ"

Yenikapı'daki Etkinlik Alanı'na 6 yaşındaki kızı Elvanur Altın ile gelen ve namazını beraber kılan Veysel Altın, yaşadığı heyecanı anlattı. Altın, "Kızımla geldim. Valla çok güzel bir duygu. İlk kez böyle bir şey hissediyoruz. Aslında uzun zamandır bekliyorduk bunu. Mutluyuz. Tabii Ayasofya'da kılmak nasip olmadı ama burada olsa güzel oldu" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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