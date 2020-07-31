/havadan fotoğraflarla/ Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi Ayasofya Camii'ne cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Ayasofya Camii'ne cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı. Bayram namazının ardındar cuma namazını kılmak isteyenler Ayasofya Camii'ne akın etti. Cami dolunca çok sayıda kişi cami önünde, çevresinde ve Sultanahmet Meydanı'nda saf tutarak cuma namazı kıldı. Cuma namazını kılanlar ve Ayasofya Camii havadan da görüntülendi. Namaz öncesi cami önünde toplananların güneşten korunmak için başlarını kağıtla, tek kullanımlık seccadelerle kapattığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA