(Havadan fotoğraflarla) Ayasofya Camii'nde Cuma Namazı
AYASOFYA Camii'nde beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıya kılındı.
21.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:52
AYASOFYA Camii'nde beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıya kılındı.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Temmuz tarihinde kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bugün beşinci cuma namazı kılındı. İbadete açıldığı ilk günden beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya Camii'ndeki namaza yine geniş katılım oldu. Caminin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanı'nda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.
- İstanbul
Kaynak: DHA