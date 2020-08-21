(Havadan fotoğraflarla) Ayasofya Camii'nde Cuma Namazı AYASOFYA Camii'nde beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıya kılındı.

AYASOFYA Camii'nde beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıya kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Temmuz tarihinde kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bugün beşinci cuma namazı kılındı. İbadete açıldığı ilk günden beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya Camii'ndeki namaza yine geniş katılım oldu. Caminin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanı'nda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.

- İstanbul

Kaynak: DHA