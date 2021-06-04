(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
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(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ

(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da iki balkonu çöken 42 yıllık 6 katlı bir bina tamamen boşaltılarak mühürlendi.

AVCILAR'da iki balkonu çöken 42 yıllık 6 katlı bir bina tamamen boşaltılarak mühürlendi. Bina havadan görüntülendi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerindeki 42 yıllık 13 daireli Sezer Apartmanı'nın ikinci kat balkonu saat 01.00 sıralarında çöktü. Çöken balkondan kopan parçalar alt kattaki balkonun da çökmesine neden oldu. Olay sırasında bina önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Balkondan kopan parçalar nedeniyle bina önünde park halindeki bir otomobilde ise hasar oluştu.

EVLERİNİ TERK ETMEK İSTEMEDİLER

İhbar üzerine itfaiye, olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar Belediyesi'ne bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mühendisleri, yaptıkları incelemede binanın tedbir amacıyla tahliye edilmesini istedi. Bazı bina sakinleri gece saatlerinde Gidecek yerleri olmadığını belirterek kendilerine kalacak yer gösterilmesi istedi. Binada yaşlı ve yatağa bağımlı kişiler de olduğu söyleyen bazı bina sakinleri evlerini terk etmek istemedi. Ancak, ikna çabaları sonuç verdi ve  aralarında Afrikalıların da bulunduğu 13 daire boşaltıldı. Bina Avcılar Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.

Binanın 17 Ağustos 1999 depreminden sonra güçlendirildiğini söyleyen apartman sakinleri, beton ve demirlerinde korozyon görülen balkonların çürük olduğunu ifade etti. Apartman sakinlerinin yarısının kentsel dönüşüm kapsamında binayı yenilemek istedikleri ancak bazı kişilerin yenilemeye karşı çıktıkları belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI GELDİAvcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bu sabah binanın önüne gelerek evlerini son olarak boşaltan bir çift ile görüştü. Binanın geçmişte güçlendirildiğini, bu aşamadan sonra karot önlemlerinin alınacağını, büyük olasılıkla kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıktırılıp yenileneceğini söyledi. Evleri tahliye edilen aileler yakınlarının yanına giderken, gidecek yerleri olmayanlar İBB Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi. 

Geçen yıl Eylül ayında yine Avcılar'da bir binanın balkonu çökmüş, olayda 2 kişi yaralanmıştı. Cihangir Mahallesi'nde de 3 ay önce başka bir binanın iki balkonu çökmüştü.

- İstanbul
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA 2 BALKONU ÇÖKEN 42 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ - Haberler
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