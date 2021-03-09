ARNAVUTKÖY KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

ARNAVUTKÖY KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Serdar ALTINTEPE ? Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL,(DHA) KUZEY Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarpıp devrildi. TIR sürücüsü ağır yaralandı. Kaza havadan görüntülendi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 BD 7466 plakalı TIR sürücüsü A. K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan TIR, yola devrilirken sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri yolun güvenliğini alırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen iki çekici ile devrilen TIR, uzun süren çalışma sonucu kaldırıldı ve yol trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı