(Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
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(Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

(Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
27.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:50

Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. YKS girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gidilmişti. Denetim havadan da görüntülendi.

Bugün gerçekleştirilen YKS için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı saatlerin 09.30'u göstermesi ile başladı. Yasak saat 15.00'e kadar sürecek. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacak. YKS'ye girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gidilmişti. 5 buçuk saatlik kısıtlama sürecinde trafik ekipleri belirlenen noktalarda denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde de denetim yapıldı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki denetim havadan görüntülendi.

 


Kaynak: DHA

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