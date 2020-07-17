Havadan fotoğraflar//Terkos Gölü'nde kaçak avcılık denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havadan fotoğraflar//Terkos Gölü'nde kaçak avcılık denetimi

İSTANBUL'da iç sulardaki kaçak balık avcılığıyla mücadele kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Terkos Gölü'nde denetim gerçekleştirdi.

Havadan fotoğraflar//Terkos Gölü'nde kaçak avcılık denetimi
17.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:43
- İSTANBUL'da iç sulardaki kaçak balık avcılığıyla mücadele kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Terkos Gölü'nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sırasında göle bırakıldığı tespit edilen toplam 7 bin 500 metre uzunluğunda uzatma ağ ele geçirildi. Ocak ayından bu yana İstanbul genelindeki iç sularda yapılan denetimlerde 40 bin metre uzunluğunda ağ ele geçiren ekipler, 23 tekneye de el koydu.

İstanbul genelinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamındaki tebliğe göre kiraya verilmemiş iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı hassas ekosistemler, endemik canlıların devamı ve iç suları korumak amacıyla yasak. Kanuna göre iç sularda amatör avcılık faaliyetlerine izin verilirken, kaçak avcılık yapanlara yönelik denetimler yapılıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Çatalca sınırında bulunan Terkos (Duru) Gölü'nde denetim gerçekleştirdi. Farklı teknelerle göle açılan ekipler, Terkos Gölü'ne bırakılan uzatma ağlarını tespit etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile deniz polisinin denetimi sırasında Terkos Gölü'nden 7 bin 500 metre uzunluğunda uzatma ağları çıkarıldı. Ekipler, ağları çıkarmak için büyük çaba harcadı. Ağlara takılan farklı türdeki balıklar da ağlardan kurtarılarak tekrar göle bırakıldı. Terkos Gölü'ndeki denetim havadan da görüntülendi.

 

"İÇ SULARDA TİCARİ AVCILIK TAMAMEN YASAKLANMIŞ DURUMDA"İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, iç sulardaki denetimlerle ilgili, "İstanbul 661 kilometre deniz kıyısı olmakla birlikte aynı zamanda iç sular yönünden de oldukça zengin. Bunlar göl, gölet ve barajlar. Buradaki ekosistem o kadar önemli ki içindeki endemik türler açısından, balıklar açısından çok önemli. Bu çerçevede 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanuna dayandırılarak çıkarılan tebliğler kapsamında iç sularda ticari avcılık tamamen yasaklanmış durumda. Sadece sportif amaçlı belli miktarda avcılık serbest. Biz de bu kanun çerçevesinde deniz polisimiz, jandarmamız ve gönüllü kuruluşlarımızın da desteğiyle belli aralıklarla iç sularda kaçak avcılık denetimleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı. SENE BAŞINDAN BU YANA 40 BİN METRE AĞ YAKALANDI Ahmet Yavuz Karaca, "2020 yılında şu ana kadar yakaladığımız ağ miktarı yaklaşık 40 bin metre civarında. Bugün de 7 bin 500 metre civarında ağ toplandı. Bu ağların önce mülkiyeti kamuya geçirilecek ardından imha edilecek. İç sularda 23 adet tekneye el koyduk. Suçüstünde yakalandıkları takdirde yine ağlara el konuluyor. Ticari amaçlı olanlara 2 bin TL ile 5 bin TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Amatör olarak faaliyet gösterenlere de kurallara uymazlarsa 250 TL ile 3 bin TL arasında ceza uygulanıyor" ifadelerini kullandı. 

"DENETİMLERİMİZİ ARALIKSIZ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ""Biz denetimlerimizi aralıksız şekilde yapmaya çalışıyoruz" diyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca şöyle devam etti: "Bu çerçevede yine güvenlik güçlerimizin ve gönüllü kuruluşlarımızın desteği önemli. Gelen ihbarları hızla değerlendiriyoruz. Maalesef yapılan tüm bu çalışmalara rağmen kaçak avcılık bir türlü durmuyor. Biz bitene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü bizden sonraki nesillerin balık yiyebilmesi, balıkçılık yapabilmesi için önemli bu alanlar. İç sulardaki ekosistem o kadar değerli ki birçok endemik tür barındırıyor. Birçok balık türü bulunuyor. Canlı olanları bulduğumuz zaman suya geri bırakıyoruz. Belli dönemlerde zaten tamamen yasak." 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu Dünya
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu Spor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış Politika
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı Sağlık
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 3. Sayfa
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Fatih Sultan Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Danla Bilic Hande Erçel Erkan Kolçak Köstendil
Spor İrfan Buz Okan Buruk Ünal Karaman Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm İzmir Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Havadan fotoğraflar//Terkos Gölü'nde kaçak avcılık denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 09:43:40. #1.14#
title