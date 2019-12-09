Havadan fotoğraflar//TEM'de TIR kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

09.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:51

İSTANBUL TEM Otoyolu'da önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü aracında sıkışarak hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkii Ankara istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Bekir Yaprak yönetimindeki 34 ZJ 6424 plakalı TIR önünde seyreden Hilmi Kayahan'nın kullandığı 50 LG 053 plakalı kavanoz yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon yol kenarına devrildi. Kayahan hafif şekilde yaralanırken, TIR sürücüsü Yaprak araç içinde sıkıştı. Olayı güren diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kamyon sürücüsünü hastaneye kaldırırken, TIR sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri sıkışarak hayatını kaybeden sürücüyü yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın arından çıkarabildi. Olayı haber alan kamyon sürücüsünün yakınları da kaza noktasına geldi. Olayı görerek yardıma koşan ve sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştığını anlatan bir vatandaş, ekiplerin olay yerine biraz geç geldiğini iddia etti. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan TIR ve kamyon vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza sonrası oluşan trafik havadan fotoğraflandı

Kaynak: DHA