(Havadan fotoğraflar) Maslak kırmızı-beyaz
TBMM'nin 100'uncu açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.
22.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:23
TBMM'nin 100'uncu açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Gökdelenler havadan fotoğraflandı.
- İstanbul
Koronavirüs salgını nedeniyle büyük çoğunluğu evden çalışma sistemine geçen şirketlerin bulunduğu Maslak'taki gökdelenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı öncesinde kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen bölgede dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.
- İstanbul
Kaynak: DHA