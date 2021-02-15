/ havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

/ havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum

15.02.2021 08:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:43
/ havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum

İstanbul DHA -İSTANBUL'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından haftanın ilk iş günü trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor.

Güven USTA -  İstanbul DHA -İSTANBUL'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından haftanın ilk iş günü trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor.

Türkiye genelinde 12 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Hafta sonu etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıklarla sürüyor. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarıyla yola çıkmayı geçtiğimiz haftalara oranla daha az tercih ettiği gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında trafik durumu yüzde 44 olarak ölçüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan da görüntülendi. 


/ havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum
/ havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum
/ havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum
/ havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum
/ havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum
/ havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum
/ havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Burcu Biricik Mustafa Sandal
Spor Deniz Türüç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: / havadan fotoğraflar/// Kavacık'ta trafikte son durum - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 08:44:39. #1.16#
title