(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR
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(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR

(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'un fethinin yıldönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda yelken yarışı düzenlendi.

İSTANBUL'un fethinin yıldönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda yelken yarışı düzenlendi. Yelkenliler Büyükdere'den start alarak  İstanbul Boğazı'nı kat ederek finiş yeri olan Dolmabahçe Sarayı önüne ulaşmaya çalıştı. Renkli yelkenleriyle tekneler, İstanbul Boğazı'nın güzelliğine güzellik kattı.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda düzenlenen yelken yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Onlarca teknenin kayıt yaptırarak katıldığı yarış saat 14.00'de Sarıyer Büyükdere Limanı önlerinden verilen startla başladı. Yarış nedeniyle İstanbul Boğazı'nın kısmen trafiğe kapatılması nedeniyle tekneler Avrupa yakasına yakın seyrederek yarışın sonlanacağı Dolmabahçe Sarayı önüne doğru hızla yol aldı. 5 ayrı sınıfta yapılan yarış kıyasıya mücadeleye sahne olurken, renkli yelkenleriyle tekneler, İstanbul Boğazı'nın güzelliğine güzellik kattı.

(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR
(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR
(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR
(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR
(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR
(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR
(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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(havadan görüntüyle) İSTANBUL'UN FETHİNİ BOĞAZ'DA YARIŞARAK KUTLADILAR - Haberler
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