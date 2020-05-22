/havadan fotoğraflar/  İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği
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/havadan fotoğraflar/  İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği

TUZLA'daki kontrol noktasında özellikle memleketlerine gitmek için izin alarak yola çıkan 65 yaş üstü kişilerin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.

/havadan fotoğraflar/  İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği
22.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:34

Halil YILMAZ - İstanbul DHA - TUZLA'daki kontrol noktasında özellikle memleketlerine gitmek için izin alarak yola çıkan 65 yaş üstü kişilerin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polis ekipleri belgeleri olanların şehirden çıkışına izin verirken, belgesi olmayanlar ise geri gönderildi.  Trafik yoğunluğu havadan da  fotoğraflandı.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.

D-100 Karayolu, Tuzla mevkiindeki polis kontrol merkezinde bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor, araç kuyruğu oluştu. Denetim noktasındaki yoğunluğa İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaşı üstü kişilerin neden olduğu belirtiliyor. İzin belgesi olanların geçişine müsaade edilirken, izin belgesi olmayanlar ise geri gönderildi.

İZİN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE SMS İLE BİLGİ VERİLİYOR65 yaş üzeri vatandaşlar seyahat izin belgesi taleplerini ise elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor. İzin belgesi kabul edilen vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca, izin belgelerinin çıktıları da E-Devlet üzerinden alınabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ 19 BİN 199  KİŞİYE SEYAHAT İZNİ VERİLDİÖte yandan İçişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 itibariyle seyahat izni verilen 65 yaş ve üstü kişi sayısının, 109 bin 116 olduğu bildirildi.

"BİRKAÇ DAKİKADA İZİN VERDİLER"Eşi ile birlikte yazlıklarına giden 80 yaşındaki Hamdi Albayram, "Çanakkale'ye yazlığa gidiyorum. Evim orada, orada kalıyoruz devamlı. Çocuklar E-Devletten başvurdu, birkaç dakika zarfında izin verdiler. Eşimle Çanakkale'ye doğru yola çıktık" dedi.

"MEMLEKETE GİDİYORUZ"

Ailesi ile memleketine giden 65 yaşındaki Muhammet Köroğlu ise, "Kastamonu'ya memleketime gidiyoruz. Kardeşlerim ve babamla beraberiz. Telefondan E-Devletten izin aldık." diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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