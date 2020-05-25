Havadan fotoğraflar//İstanbul Boğazı turkuaza büründü İSTANBUL Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü.

İSTANBUL Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü. Turkuaz İstanbul Boğazı havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da etkili olan rüzgar ve yağışın ardından boğazın rengi değişti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu. Turkuaz rengiyle muhteşem bir görsel oluşturan İstanbul Boğazı havadan fotoğraflandı

Kaynak: DHA