Havadan fotoğraflar//İstanbul Boğazı turkuaza büründü
İSTANBUL Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü.
25.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:21
İSTANBUL Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü. Turkuaz İstanbul Boğazı havadan fotoğraflandı.
İstanbul'da etkili olan rüzgar ve yağışın ardından boğazın rengi değişti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu. Turkuaz rengiyle muhteşem bir görsel oluşturan İstanbul Boğazı havadan fotoğraflandı
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Kaynak: DHA