(havadan fotoğraflar) Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza (2) - Haberler
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(havadan fotoğraflar) Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza (2)

(havadan fotoğraflar) Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 10'un üzerinde aracın karıştığı kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevkedilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.


- İstanbul
(havadan fotoğraflar) Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza (2)

(havadan fotoğraflar) Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza (2)

(havadan fotoğraflar) Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza (2)

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