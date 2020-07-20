(havadan fotoğraflar) - Arnavutköy'de vince bağlı iş makinesiyle tehlikeli yıkım kamerada Arnavutköy'de, yürekleri ağıza getiren binadaki tehlikeli yıkım anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İdris TİFTİKCİ -/ İSTANBUL DHA- Arnavutköy'de, yürekleri ağıza getiren binadaki tehlikeli yıkım anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı sırasında operatör hiçbir güvenlik önlemi almadan kepçeye yer yapmak için balyozla beton ile kiremitleri kırdı. Halatla asılı halde bekletilen kepçe operatörün kırdığı yere yerleştirildi. Operatör kepçeyle bir süre çalıştıktan sonra da asıldığı halatla çatıdan aşağı indirildi.

Olay, dün Arnavutköy'de meydana geldi. 5 katlı binada yürekleri ağıza getiren tehlikeli yıkım bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kepçe vinçe asılı halde bekletilirken en, operatörü elinde balyozla çatıda beton ve kiremitleri kırarken görülüyor. Hiçbir önlem almadan operatörün balyozla beton ve kiremidi kırarak yaptığı yere kepçe yerleştiriliyor. Operatör, bir süre yıkım çalışması yaptıktan sonra kepçeyi olduğu yere bırakıyor. Tehlikeye aldırmayan operatör, vinçteki halata asılıp çatıdan aşağı indiriliyor. Yıkım sırasında sokaktan geçenlerin de olduğu ve buna dönük herhangi bir önlemin alınmadığı da kameraya yansıyor.

YIKIM BUGÜN DE DEVAM ETTİÖte yandan Arnavutköy'deki yıkım bugün de devam ediyor. Yıkımda gelinen nokta havadan da görüntülendi. Yıkımı yapan bina sahibi, her şeyin normal olduğunu söyledi

Kaynak: DHA