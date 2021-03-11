Havada yetişen çilek, birbirine temas etmeden sofralara ulaşıyor

ANTALYA'da çilek üreticisi bir firma, havada toprağa temas etmeden ürettiği çilekleri, yine temas etmeyecek şekilde viyol kaplarda paketleyerek satışa sunuyor.

Antalya'nın Serik ve Korkuteli ilçeleriyle Burdur'un Gölhisar ilçesinde toplamda 600 dönümü aşkın alanda birçok çeşitte tarımsal üretimi olan Erüst Tarım, topraksız tarım tekniğiyle havada çilek üretimine başladı. Yaklaşık 5 dönüm serada, 1 metre yükseklikte kurulu sistem üzerinde yetiştirilen çilekler, çiçeklenmeden itibaren dalında olgunlaşma sürecinde birbirine temas etmiyor. Çilekler, paketlemede de birbirine temas etmeyecek şekilde hazırlanıyor.

TOPRAKSIZ, TEMASSIZ ÜRETİMFirma pazarlama müdürü Burak Akbulut, çileğin çok narin, birbirine dokunduğunda çabuk deforme olduğunu ve bozulduğunu belirterek, "Üretim aşamasında toprağa temas etmesi, paketlemede de birbirine temas etmesi nedeniyle çileğin raf ömrü ciddi düzeyde kısalıyor. Pazar veya marketten aldığınız çileği neredeyse aynı gün tüketmeniz gerekiyor. Yaklaşık 15 dönümlük serada topraksız çilek üretiyoruz. Toprakta üretime göre verim dört kat daha yüksek. Hem dayanıklılık hem de raf ömrü çok daha uzun. Renk ve aroması daha yoğun olduğundan en çok tercih edilen çilek türü. Hasat açısından da daha kolay, yaklaşık 1.5 metre yükseklikte, çilekler aşağı doğru sarkıyor ve ürünler birbirine dokunmuyor" dedi.MESAFELİ PAKETLEMEToplanan çilekler için özel bir paketleme tarzı oluşturduklarını aktaran Akbulut, "Çileklerin tek tek konulabildiği, yumurta kolileri gibi viyol şekilde yerleştirilen çilekler, birbirine temas etmeyerek daha uzun raf ömrüne sahip oluyor. Normalde çilekler birbirine sürtmesi nedeniyle deforme olur, toplandıktan sonra raf ömrü de en fazla 5-6 gündür. Bu üretim ve sosyal mesafeli paketleme yöntemiyle raf ömrü 10 güne kadar çıkıyor. Normal çileğin kilosu şu an 12 TL civarında, normaline göre bu çilek 3-4 TL daha pahalı. Şu an iç piyasa dışında Rusya ve Kazakistan'da haftada en az üç kez ürün gönderimi yapıyoruz" diye konuştu.ÇİLEK ÜRETİMİ VE İHRACATI

Türkiye'de 2020 yılında 180 bin dekara yakın alanda toplam 546 bin tonu aşkın çilek üretimi gerçekleşti. 203 bin tonunu örtüaltı üretim oluştururken, Antalya'da 13 bin dekarı aşkın alanda 70 bin tona yakın çilek üretimi yapıldı. Hassas ve çabuk deforme olabilen bir meyve olduğu için ihracatı da zor olan çilekte Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) verilerine göre, Antalya'dan 2020 yılında 2.1 milyon dolarlık çilek ihracatı yapıldı. Bu gelirle meyve türleri arasında en düşük ihracat yapılan ürünler arasında yer alan çilek, 2021 yılında ise 1 Ocak-8 Mart tarihleri arasındaki dönemde 150 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR