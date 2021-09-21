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Havada, suda ve karada patates yetişiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Havada, suda ve karada patates yetişiyor

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, havada, suda ve karada mini yumru patates tohumu geliştiriyor.

Niğde (İHA) - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, havada, suda ve karada mini yumru patates tohumu geliştiriyor.

Aeroponik (havada), Hidroponik (suda) sistemiyle mini yumru patates tohumu üretimine başlayan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, yeni çeşitleri artık bu sistemle geliştirecek. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüsü olarak bugüne kadar patates sektörüne 10 adet yerli ve milli patates çeşidinin kazandırdıklarını açıkladı. Hidroponik (suda) ve Aeroponik (havada) tekniğiyle su içinde mini yumru patates tohumu üretimine başladıklarını ifade eden Müdür Pırlak, "Aeroponik sistemin köklerine sis veya buhar şeklinde besin çözeltisi verilerek havada asılı duran bitki yetiştirme tekniği uyguluyoruz. Böylece hem havada hem karada hem de suda patates yetiştirmiş oluyoruz. Üreticilerimizin maliyetini ve girdilerini azaltmak için enstitü olarak havada, karada ve suda patates üreterek sektöre en uygun, en az maliyetli üretim sisteminin kazandırmak için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Topraklı, Aeroponik ve Hidroponik yöntemle istenilen büyüklüğe ulaşan mini yumrular, hasat edilmeye başlandı. Enstitümüzde hastalık ve zararlılarına karşı dayanıklı patates çeşitlerinin geliştirilmesinin yanında patatesle ilgili birçok Ar-Ge faaliyetine de imza atıyoruz. Özellikle doku kültürü laboratuvarımızda yerli ve milli patates çeşitlerimizin çoğaltılmasına hızla devam ediyoruz" dedi.

Bu yöntemlerle mini yumru üretim sisteminde bitki başına 50 ile 150 arasında patates yumrusu elde edildiğini de ifade eden Pırlak, sektöre hayırlı olmasını diledi. - NİĞDE

Havada, suda ve karada patates yetişiyor

Havada, suda ve karada patates yetişiyor

Havada, suda ve karada patates yetişiyor

Havada, suda ve karada patates yetişiyor

Havada, suda ve karada patates yetişiyor

Havada, suda ve karada patates yetişiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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