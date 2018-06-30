Havada Panik Anları! Yolcu Uçuş Görevlisine Kafa Atınca Ortalık Bir Anda Karıştı

Cuma akşamı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle havalimanından İspanya'nın Mallorca kentine gitmesi planlanan uçakta, bir grup erkek uygunsuz davranışlar sergiledi.

Güvenlik görevlilerinin çağrılması üzerine, bu gruptaki erkeklerden biri tepki gösterdi. Erkek uçuş görevlilerinden birine kafa atan adam, herkesi şoke etti.

Bu olaydan sonra saldırgan adam zaptedilse de, uçuş ertesi sabaha ertelendi.

Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı: