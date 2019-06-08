Havada duran ağaç görenleri şaşkına çeviriyor

Hatay'da kökü olmadan havada duran ağaç görenleri hayrete düşürüyor.

Hassa ilçesine bağlı Aktepe Yassıpınar Yaylasında ormanlık alanda bulunan kökü olmayan ve havada asılı duran ağaç köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 1 yıl önce kesildiği düşünülen ağaç yanındaki ağacın dallarına takılı kalınca havada duruyor.

Kesilmesine rağmen yeşil görüntüsünü koruyan ağacın yanında bulunan ağaçtan beslenerek canlılığını koruduğu tahmin ediliyor. - HATAY

Kaynak: İHA