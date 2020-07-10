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Havacılık STK'larından ortak açıklama: "Belirsizlik kalksın"

Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Uçak Teknisyenleri Derneği(UTED) ile Havayolları Kabin Memurları Derneği(TASSA) tarafından yapılan ortak açıklamada, korona virüs salgını süreci sonrası normalleşme kapsamında sendika ve işveren arasındaki sürecin bir an önce yeni normale uygun...

Havacılık STK'larından ortak açıklama:
10.07.2020 21:48 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:51

Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Uçak Teknisyenleri Derneği(UTED) ile Havayolları Kabin Memurları Derneği(TASSA) tarafından yapılan ortak açıklamada, korona virüs salgını süreci sonrası normalleşme kapsamında sendika ve işveren arasındaki sürecin bir an önce yeni normale uygun ücret düzenlemesi konusunda mutabakat sağlanması çağrısında bulundu.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'deki havacılık sektörünü olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını sonrası, sektörde işçi ve işveren arasındaki çözüm arayışı sürerken Tüm Sivil Havacılar Derneği(TÜSHAD), Uçak Teknisyenleri Derneği(UTED) ile Havayolları Kabin Memurları Derneği(TASSA) konuya ilişkin ortak yazılı açıklamada bulundu. Sürecin değerlendirildiği açıklamada sendika ve işveren arasındaki sürecin bir an önce yeni normale uygun ücret düzenlemesi konusunda mutabakat sağlanarak belirsizliğin kalkması çağrısında bulundu.

Ortak basın bildirisinde yapılan değerlendirmede korona virüsün havacılığa olan etkileri ele alınarak, "Bilindiği üzere Covid-19'un negatif etkisi birçok sektörde kendini gösterirken, havacılık sektörü en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Mevcut durum nedeniyle Türk Havayolları operasyona uzun bir süre ara vermek durumunda kalmış ve bugünlerde ise icra edilen seferler yavaş yavaş artmaktadır. Yaşanan süreçte gelir gider dengesinin gelir aleyhine bozulması nedeniyle, tedbirler alındı. Devletimiz tarafından olumsuz etkilenen sektörlerde çalışan emekçilere destek olmak için İŞKUR üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği verildi. Eurocontroll verilerine göre, Temmuz ayında günlük yaklaşık 13 bin uçuş olacağı öngörülmekte, bu da geçtiğimiz yılın yüzde 30'una denk gelmektedir. Ulusal ve uluslarası basında, havayolu şirketlerinde meydana gelen gelir-gider dengesizliği nedeniyle tüm dünyadaki bayrak taşıyıcı havayollarının devlet desteği aldığı ve/veya çalışanlarının ücretinde indirime gittiği veya işçi çıkardığı yönünde haberler yayınlanmaktadır. Dünya genelinde büyük ölçekli havayolları, çalışanlarının işine son verirken, bayrak taşıyıcımız Türk Havayolları işçi çıkarmamış ve mümkün olduğu sürece de işçi çıkarılmayacağını da ifade etmişti" denildi.

"Sendikaların tüm çalışanların haklarını düşünerek hareket etmesini bekliyoruz"

Sendikaların yaşanan zorlu süreçte tüm çalışanları hakları gözetilerek hareket edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "THY A.O. ile Hava-İş ve THY Teknik A.Ş. ile Özçelik-İş sendikaları arasında uçuş operasyonunun olmadığı yeni normale uygun ücret düzenlemesi için görüşmeler yapıldığı ve şirketlerin 2018 yılı ücretlerine dönülmesini teklif ettiği bilinmektedir. Ağustos ayında kısa çalışma ödeneğinin uzatılmaması durumunda, THY A.O. tarafından gelir dengesizliği nedeniyle Ağustos ayı içerisinde 'İşveren Ücret Desteğine' müracaat edilebilir. İşveren Ücret Desteğine müracaat edilmesi durumunda Mevcut operasyonun devamını sağlayacak yeter sayıda personel çalıştırılacağını, operasyonda ihtiyaç duyulmayan personelin ücretsiz izinli gösterileceğini ve personelin çalışmadığı günler için yalnızca 39,24 TL (damga vergisine tabi tutulacaktır.) devlet desteği alacağı anlamına gelmektedir. Hava-İş Sendikasının, teklifinin kabulü için yalnızca bir kısım çalışanların hakedişlerinde ilave iyileştirmeler yapılmasına ilişkin THY A.O. yönetimine ön şartlar sunduğunu, sendika duyurularından ve kamuoyuna yansıyan haberlerden üzülerek takip ediyoruz. Sendikaların bu zorlu dönemde yalnızca bir kesimin değil, tüm çalışanların haklarını düşünerek hareket etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Yeni normale uygun ücret düzenlemesi konusunda mutabakat sağlamalarını bekliyoruz"

STK'ların ortak açıklamasında, "2001 yılında, yolcu uçakları ile yapılan terör saldırıları ve 15 Temmuz Hain Kalkışması sonrasında da ülkemiz havacılığı yara almış, THY A.O ve THY Teknik A.Ş'de çalışan havacılık emekçileri, işveren ve çalışan işbirliği ile bu zorlukların üstesinden gelmişti. Yine, çalışan ve işveren işbirliği ile bu zorlu durumun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bilindiği üzere, Kısa Çalışma Ödeneği bir ay daha uzatılmıştı. Günler hızlıca geçiyor, bu ayı işveren ve sendikaların doğru kullanmasını istiyoruz. Bu nedenle tarafların hızlıca bir araya gelerek yeni normale uygun ücret düzenlemesi konusunda mutabakat sağlamalarını, her gün ne olacak diye merak ve endişe ile bekleyen üyelerimizi rahatlatmalarını bekliyoruz" denilerek bir sürecin sonuçlandırılması çağrısı da yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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