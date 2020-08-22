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Havacılık sektöründe istihdamda 'yerlileşme' hamlesi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sivil havacılık sektöründe yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Havacılık sektöründe istihdamda 'yerlileşme' hamlesi
22.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:40

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sivil havacılık sektöründe yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, küresel gelişmelere paralel olarak gelişen havacılık sektörünün ekonomik kalkınmanın itici unsuru haline geldiğini belirterek, toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden birisinin havacılık sektörü olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, bu kapsamda havacılığın geleceği açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve sektörde son dönemde atılan adımlar sayesinde Türk havacılık sektörünün beklentilerin çok ötesinde büyüdüğünü anlattı. 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 56'ya çıktığına işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye Hava Sahasında; 2003 yılında 44 bin 500 kilometre uçuş yolu bulunurken, bugün uçuş yolu uzunluğumuz yaklaşık 74 bin 640 kilometreye çıktı. 173 ülke ile ikili havacılık anlaşması yapıldı, 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı da 329'a yükseldi. Bunun sonucunda da 34,5 milyon olan yolcu sayımız, 210 milyonu buldu" dedi.

SEKTÖR CİROSU 53 KAT ARTTIHavayolu sektöründe yaşanan büyüme nedeniyle sektör cirosunun da 17 yılda, 53 kat arttığına işaret eden Karaismailoğlu, sektördeki istihdam sayısının ise 65 binden 295 bine çıktığını açıkladı. Karaismailoğlu, sektörün 17 yıllık süreçte  çok büyük hızda büyümesi nedeniyle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının bir bölümünü yurtdışından karşılanmak zorunda kalındığını, havacılık sektörüne yönelik eğitim olanaklarının artırılması ile yabancı personel alımının büyük oranda yavaşladığını kaydetti.TÜRK ÇALIŞANLARA ÖNCELİKKaraismlailoğlu, 2019 Aralık ayından itibaren Kovid-19 salgınını ise havacılık sektörü de dahil olmak üzere tüm alanları olumsuz etkilediğine de dikkat çekerek, bu olumsuzlukların en aza indirgenebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hafifletici kolaylıkların sağlandığının da altını çizdi. Bununla birlikte sektör paydaşları tarafından Kovid-19 salgını neticesinde ortaya çıkan işsizlik problemleri dolayısıyla Türk uyruklu uçuş ve kabin ekiplerinin kaygılarının olduğu yönünde kendisine bilgiler ulaştığına işaret eden Karaismailoğlu, "Biz bu kaygıları dikkate alıyoruz. Bu kapsamda, havayolu işletmelerinde uçuş operasyonlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde, Türk uyruklu çalışanlara öncelik verilmesi noktasında bir çalışma yapılmasını uygun gördük" dedi.'İŞLETMELERİN GÖRÜŞLERİNİ İSTEDİK'

Sivil havacılıkta eğitim olanaklarının her geçen gün artması ile sektöre yetişmiş eleman sağlandığını belirten Karaismailoğlu, "Şu anda 295 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği sivil havacılık sektörümüzde yabancı uyruklu pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranı yüzde 11'i bulmakta. Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki tüm paydaşlarla birlikte bu çalışmayı yaparak sektörde vatandaşlarımızın öncelikli olarak istihdam edilmesini hedefliyoruz. Söz konusu çalışma ile sektörde Türk uyruklu yetişmiş eleman istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda havayolu işletmelerinin görüşleri ve yol haritasını da istedik" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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