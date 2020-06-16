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Havacılık sektörü 2028'de yüzde 45 büyüyebilir

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Düzgün, pandemi döneminin havacılık sektöründeki büyümeyi yavaşlattığını belirterek, sektörün 2028 yılında 2019'a göre yüzde 45 büyüyeceğini bildirdi.

Havacılık sektörü 2028'de yüzde 45 büyüyebilir
16.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:29

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Düzgün, pandemi döneminin havacılık sektöründeki büyümeyi yavaşlattığını belirterek, sektörün 2028 yılında 2019'a göre yüzde 45 büyüyeceğini bildirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünyanın dört bir yanında etkisini gösterirken, ekonomik olarak da ülkeleri ağır etkiledi. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında ise havacılık yer alıyor.

Krizin ağır bir şekilde seyrettiği bahar aylarında hava yolu yolcu taşımacılığı dünyanın her yerinde durma noktasına geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Kovid-19'dan etkilenen havacılık sektörünün 2023'ten önce tamamen toparlanamayacağını ve sektörün derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

"Havacılık, vazgeçilmezliğini sürdürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Düzgün, pandemi döneminin sadece havacılık sektöründeki büyümeyi yavaşlattığını belirterek, gelecek yıllarda sektörün daha fazla gelişeceğine işaret etti.

Düzgün, şunları kaydetti:

"Moody's'in açıklamış olduğu 2023 tarihi, tıbbi ve toplumsal temele dayanan bir tahmin. Fakat hız, konfor ve düzenli seferler olarak bakıldığında, havacılık vazgeçilmezliğini sürdürecektir. Dolayısıyla sektör, yolcu ve yük hacmi olarak büyük oranda toparlanacaktır.

2019 toplam hacmi üzerinden hareket edecek olursak, 2020'de yüzde 40-60, 2021'de yüzde 80 ve 2022'nin ilk 8 ayında yüzde 100, takip eden yıllarda ise 2022'de elde edilen hacmin yüzde 6-8 büyüyerek sürecin gelişeceğini düşünüyorum. 2028 yılına gelindiğinde, 2019 yılının yüzde 45'i oranında bir büyüklüğe ulaşacağını tahmin edebiliriz."

Pandemi döneminin sadece büyümeyi yavaşlattığını aktaran Düzgün, "Sonraki yıllarda sektörün ivmesini artırarak çok daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Hızla gelişmekte olan Türk havacılığının ise bu süreçte rakipleri gibi bazı mali kayıpları olacaktır. Fakat ülkemizde bu konuda yapılan doğru yatırımlar düşünüldüğünde bazı iş hacimlerinin ülkemize yönelmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla yakın zamanda bu krizin bir fırsata dönüşmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle özellikle artan hacme karşı tüm hazırlıkları yapıp çok kısa bir süre içinde talebi beklemek şu an için yeterli olacaktır."

"Havacılık sektöründe birleşmelere tanık olabiliriz"

Murat Düzgün, pandeminin getirdiği ekonomik yük nedeniyle hava yolu şirketleri arasında birleşmeler olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada genel lojistik sektörüne baktığınızda, özellikle denizcilik alanında büyük özel şirketlerin rekabet gücünü artırmak ve piyasa paylarını büyütmek için satın almalar yolu ile değişmekte olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde 2025'ten sonra bu konunun özellikle ana hat uçuşlarının artmasıyla beraber havacılık sektöründe yaşanacağı tahmin ediliyordu. Fakat pandemi, süreci hızlandıracak bir etken oldu. Dolayısıyla zararların kapatılması için satın alınmaların 2021 Mart itibarıyla başlayacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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