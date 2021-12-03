Havacılık eğitimi alan engelli öğrencilere sertifikaları verildi

ANKARA (AA) - Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesinin "Engelsiz Havacılık Uzay Bilim Teknoloji (HUBİT) Projesi" kapsamında havacılık eğitimi gören engelli öğrenciler sertifikalarını aldı.

THK Üniversitesinde, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla, Doğan Çağlar Bedensel Engelliler Okulunda eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere apron gezdirildi ve uçak simülatörü tanıtıldı.

Programda konuşan THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, engelleri aşmak için çalışma azmi gösteren gençlere yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.

Bir ay boyunca çaba gösteren engelli öğrencilerin projeyi tamamladığını anlatan Erbay, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Drone gösterisinin ardından öğrencilere eğitim sertifikaları verildi.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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