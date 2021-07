Havacılık camiasından fidan bağışı kampanyasına destek

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinde üç gündür yaşanan orman yangınlarında, yanan ağaçların yerine dikilmesi için başlatılan fidan bağışı kampanyalarına destek veren havacılık sektörü, şimdiye kadar 71 bin fidan bağışı yaptı.

Ülke genelinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle başlatılan fidan dikimi kampanyasına havacılık sektöründen de büyük destek geldi.

İGA'DAN 50 BİN FİDAN BAĞIŞI

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışı gerçekleştirdiğini duyurdu. İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Ülkemizin ciğerlerinin yeniden nefes almasına katkı sağlamak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışı gerçekleştiriyoruz" denildi.

TALPA'DAN HER ÜYE İÇİN BİR FİDAN BAĞIŞIGrup şirketleriyle birlikte 16 bine yakın çalışanı bulunan TAV Havalimanları Holding ise her personel için TEMA Vakfı'na 1 fidan bağışı yapacağını duyurdu. Ayrıca Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) de 5 bin 67 üyesinin her biri adına 1 fidan bağışladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı