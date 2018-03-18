Havacı Asker Bir Eliyle Silah Tuttu, Diğer Elini Havaya Kaldırıp Dua Etti

ESKİŞEHİR'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü etkinliğinde şehitlerin mezarları ziyaret edilip dua okundu, mezarlara karanfiller bırakıldı. Törene katılan havacı bir asker bir eliyle silah tutarken, diğer elini de havaya kaldırıp dua okudu.

Hava Şehitliği'ndeki törene Vali Özdemir Çakacak, Güngör Azim Tuna, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, şehit yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Şahin ile Hava Yüzbaşı Tolga Sezer gününün anlam ve önemi ilgili konuşma yaptı. İl Müftüsü Bekir Gerek dua okuttu. Törene katılan havacı bir asker bir eliyle dipçiği yerde olan silahını tutarken diğer elini de havaya kaldırıp dua etti.

Vali Özdemir Çakacak, Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile törene katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıp dua okudu.

- Eskişehir