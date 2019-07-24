Havaalanlarında bekleyen uçaklar için düzenleme
Havaalanlarında 6 aydan fazla bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.
Havaalanlarında 6 aydan fazla bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.
Kaynak: Dunya.com
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