Havaalanlarında bekleyen uçaklar için düzenleme

Havaalanlarında 6 aydan fazla bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.

Havaalanlarında bekleyen uçaklar için düzenleme

Havaalanlarında 6 aydan fazla bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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