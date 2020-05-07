Havaalanlarında akıllı sistemlerin kullanımı artacak
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Havaalanlarında akıllı sistemlerin kullanımı artacak

Havaalanlarında akıllı sistemlerin kullanımı artacak
07.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:05

Havayolu işletmeleri koronavirüs sonrası yeni dönemde uçuşların nasıl gerçekleştirileceğine dair planlarını açıklamaya ve uygulamaya başladı.

Havayolu işletmeleri koronavirüs sonrası yeni dönemde uçuşların nasıl gerçekleştirileceğine dair planlarını açıklamaya ve uygulamaya başladı. Salgın sonrası hava taşımacılığında toparlanarak patlama yaşayabileceğini belirten Pilotaj Bölüm Başkanı Dr. Cengiz Mesut Bükeç, "Havayolu işletmeleri havalimanlarında da çok fazla alanda akıllı sistemler kullanılacaktır" dedi.

Koronavirüs sonrasında birçok havayolu işletmesi Çin'e yapılan uçuşları iptal etmişti. Virüsün hızla yayılması sonrası uçuş yasakları da aynı paralelde yayılmıştı. Türkiye'deki havayolu işletmeleri de hem dış hem de iç hat seferlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini açıklamıştı. Şu an gökyüzünde uçak görmek hayli zor. Konu özelinde açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Pilotaj Bölüm Başkanı Dr. Cengiz Mesut Bükeç, "Bugün itibariyle uçuşların 20 Mayıs'a kadar ertelenmiş olduğunu biliyoruz. Bir erteleme daha almazsa sivil havacılık 3. Dönemini oluşturan (Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları) en karlı dönem olduğu için bir nebze olsun toparlanma görülebilecektir" diye konuştu.

"HAVACILIK FAALİYETLERİ HIZLA VE ÇOĞALARAK ARTACAK"

Küresel ekonomik sistemin tümüyle çökmediği sürece hava taşımacılığının yoluna devam edeceğinin altını çizen Dr. Cengiz Mesut Bükeç, "Yeryüzünde hava taşımacılığı yüz yılı aşkın sürede pek çok tehditle ve felaketle sınandı. Devalüasyonlar, terör saldırıları, SARS gibi başka salgın hastalıklar, savaşlar, Çernobil, tsunami gibi veya volkanik patlamalar gibi felaketler. Bunlar hep atlatıldı. Hava taşımacılığında büyük resme bakınca geçmişten günümüze hep bir gelişim trendini görüyoruz. Yolcu sayısı artıyor, bu talebi oluşturuyor. Buna karşılık vermek üzere hem üretim hem de hizmet yönüyle havacılık gelişiyor. Kısacası talep hep var ve hep olacak. Güvencemiz budur. Mesela bugün aşı bulunsa ve hemen yaygınlaşsa ve salgını yensek hava taşımacılığında patlama yaşanacaktır. Herkesin ilk aklına tatil planı gelecek, bu hava taşımacılığının en sevdiği birinci konu. Hemen ardından iş dünyası hemen hareketlenip toplantılarını yeniden organize edecek. Hava gösterileri, ertelenen havacılık fuarları, sportif çılgın havacıların uçaklardan ve yamaçlardan süzülüşleri ardı sıra gelecek. Sonuçta havacılık faaliyetleri hızla ve çoğalarak artacaktır" ifadelerini kullandı.

"İLERİ HİJYEN TEKNİKLERİ GELİŞTİRİLECEK"

Havacılığın ilk günden bugüne dek hep dersler çıkararak ve çok kez küllerinden doğarak yol kat ettiğine vurgu yapan Dr. Cengiz Mesut Bükeç, "Bu krizde de havacılar olarak ders çıkarmamız gereken pek çok konu var. Çok değil 5 yıl sonrası için öngörümü söylüyorum: Havayolu işletmelerinde de havalimanlarında da çok fazla alanda akıllı sistemler kullanılacaktır" dedi.

Güvenlik kontrollerinin ve dezenfektasyon uygulamalarının uzunca bir süre en etkili şekilde uygulanacağını belirten Dr. Cengiz Mesut Bükeç, "Bu uygulamaların belirli bir süreden ziyade sürekli bir şekilde uygulanabilmesi için havacılık kurallarının değişmesi de kaçınılmazdır. Ancak bu şekilde vakaların durdurulması başarılacak ve yolcular hem havaalanlarına hem de havayolu işletmelerine güvenebilecektir. Hava taşımacılığından yararlanmak için periyodik kontrollerden geçmiş olan yolcular ancak bilet alabilecek veya uçağa binebileceklerdir. Bu ileri noktaya giden yolda en büyük dönüşümün havalimanlarında olacağını öngörmek zor değildir. Kişiler arası temasın en aza indirileceği hava limanlarında hemen hemen tüm işlemler kişiselleştirilmiş akıllı sistemler tarafından yapılabilecektir. Yeme ve içme ya da dinlenme faaliyetleri için ileri hijyen teknikleri geliştirilecektir" diyerek sözlerini tamamladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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