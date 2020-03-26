Havaalanındaki yabancı uyruklu yolcular Karabük'e getirilmeye başlandı
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İstanbul, Cezayir, Karabük, Ürdün, Güncel

Havaalanındaki yabancı uyruklu yolcular Karabük'e getirilmeye başlandı

Korona virüs nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu bin 500 yolcu otobüslerle Karabük'e gelmeye başladı.

26.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:56
Havaalanındaki yabancı uyruklu yolcular Karabük'e getirilmeye başlandı

Korona virüs nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu bin 500 yolcu otobüslerle Karabük'e gelmeye başladı.

Korona virüs salgınının yayılmasının ardından uçak seferlerin durdurulması nedeniyle havalimanında kalan, ülkeleri tarafından henüz kabul edilmediği bildirilen yabancı yolcular sabah saatlerinden itibaren 70 otobüsle Karabük'e sevk edilmeye başlandı. Karabük- Kastamonu karayolu üzerinde bulunan yaklaşık 2 bin kişilik kapasiteye sahip İsmail Necati Efendi Yurduna getirilmeye başlanan Cezayir, Ürdün ve Tunuslu vatandaşların bulunduğu 14 otobüslük ilk kafile yoğun güvenlik önlemleri altında kente getirilerek karantina altına alındı. Tek tek yurdun önüne alınan otobüslerde bulunan yabancı uyruklu yolcuların kayıt işlemlerinin ardından yurt içerisine alınmaya başlandı.

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberindeki heyet ile birlikte yurda gelip incelemelerde bulunarak süreci yakından takip ediyor. Ankara'dan da bölgeye herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem almak amacıyla polis ve Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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