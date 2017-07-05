Havaalanında Galatasaraylı ve Beşiktaşlı Taraftarlar Karşı Karşıya Geldi

Atatürk Havaalanı'nda Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları, gelen futbolcularını beklerken, karşı karşıya geldi.



Galatasaray'ın İstanbul'daki çalışmalarında izinli olan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'in bu gece İstanbul'a geleceği açıklanmıştı. Aynı saatlerde de Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Pepe'nin de Türkiye'ye gelecek olmasından dolayı Atatürk Havaalanı'nda iki takımın taraftarları karşılaştı.



Havaalanında futbolcuların gelişi bekleyen sarı-kırmızılı ve siyah-beyazlı taraftarlar, Dış Hatlar Geliş Terminali'nde kısa süreli atıştı ve polis ekipleri araya girdi. Daha sonra iki takım taraftarları da kendi takımlarının tezahüratlarını söylemeye devam etti. - İSTANBUL