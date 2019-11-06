Havaalanında bekletildiler, yılmadılar şampiyon oldular

06.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:58

İtalya'daki Karışık Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası'na Arnavutluk aktarmalı giderken Tiran Havaalanı'nda bekletilen ve uçak saatini kaçıran Türk sporcular, yaşadıkları zorluklara rağmen altın madalya kazandı.

Karışık Dövüş Sanatları Federasyonu Başkanı Ali Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Karışık Dövüş Sanatları Federasyonunca (WMMA) İtalya'nın Carrara kentinde düzenlenen dünya şampiyonasına 3 sporcuyla katıldıklarını anlattı.

Şampiyonada 26 ülkeden 432 sporcunun mücadele ettiğini ve yıldızlar 47 kiloda Alperen Karabulut ve 69 kiloda Furkan Yasir Yalçın ile büyükler 86 kiloda Yunus Emre Şahbaz'ın altın madalya kazandığını belirten Arık, "Sporcularımız olağanüstü mücadele göstererek altın madalya kazanmayı başardı. Ancak organizasyon öncesi sporcularımıza Arnavutluk polisi sorun çıkardı." diye konuştu.

Alperen ve Furkan'ın Arnavutluk üzerinden İtalya'ya geçtiğini vurgulayan Arık, "Arnavutluk polisi Tiran havaalanında keyfi bir tutumla sporcularımızı 6 saat bekleterek uçağı kaçırmalarına neden oldu. Daha sonra büyükelçiliğimiz aracıyla sporcuları son anda şampiyonaya yetiştirdik. MMA Dünya Federasyonu durumumuz nedeniyle tartıyı geciktirdi ve şampiyonaya zor yetişebildik. Ancak sporcularımız bütün zorluklara rağmen göğsümüzü kabarttı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA