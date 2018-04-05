Havaalanına İç Çamaşırı ile Gelen Kadın Görenleri Şok Etti

Meksika'da bir havalimanında yolcu, iç çamaşırlarıyla sıra bekledi. Çevredeki şaşkın bakışları umursamayan kadına bir süre sonra güvenlik güçleri müdahale etti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE GEZEN KADIN MERAK KONUSU OLDU

Meksika'daki sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşılan videodaki kadının kim olduğu ise merak konusu oldu.

Videoda, kadının etrafındaki çok sayıda insan olay karşısındaki ilginç tepkiler verdi.