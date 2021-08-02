Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
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Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)

Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya Manavgat'ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı.

Antalya Manavgat'ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sürüyor.

Alanya'dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor. - ANTALYA

Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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