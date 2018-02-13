Havaalanı Yolcu Sayısı Yüzde 13 Arttı

Samsun Valiliği, Uluslararası Samsun- Çarşamba Havalimanından Ocak ayında 147 bin 626 yolcunun hizmet aldığını açıkladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı 2018 yılı Ocak ayına ait iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı.

Vali Osman Kaymak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ocak ayında Samsun Çarşamba Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 143 bin 248, dış hat yolcu trafiği yüzde 34 artışla 4 bin 378, toplamda ise yüzde 13 artışla 147 bin 626 oldu. 2018 yılı Ocak ayında Samsun Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 79 oldu. Dış hat uçak trafiği 61 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 140'a ulaştı. 2018 yılı Ocak ayında Samsun Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre toplamda yüzde 84 artışla bin 355 ton olarak gerçekleşti. Samsun Çarşamba Havalimanından karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara'ya, 6 gün İzmir'e, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Antalya'ya uçuş seferleri yapılmaktadır. Ayrıca, Almanya'nın Dusseldorf kentine haftada 1 gün olmak üzere direkt uçuş seferi yapılmaktadır. İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabilmektedir." - SAMSUN