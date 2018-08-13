Havaalanı Mescidinde Müslüman Olan İtalyan Pilot Gözyaşlarına Boğuldu

Suudi Arabistan havayollarında çalışan İtalyan bir pilot havaalanı mescidinde Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Pilotun Kelime-i şehadet sonrası gözyaşlarına boğulduğu anlar arkadaşları tarafından kayda alındı.

MÜSLÜMAN OLAN İTALYAN PİLOT GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Suudi Arabistan havayollarında çalışan İtalyan bir pilot havaalanı mescidinde Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Kelime-i şehadet sonrası gözyaşlarına boğulan pilot "İslam'a Hoşgeldin" diyen arkadaşına sarıldı. Pilotun Müslüman oluşuna tanık olan arkadaşları o anları kameraya kaydederek ölümsüzleştirdi.

İşte Kelime-i şehadet getiren pilotun duygusal anlar yaşadığı görüntüler;