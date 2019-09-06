Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 140 milyonu geçti

06.09.2019 15:30

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-ağustos döneminde 140 milyon 121 bin 303 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayı ve yılın 8 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 76 bin 699, dış hatlarda ise 86 bin 19 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 44 bin 521 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişlerle 207 bin 239'a ulaştı.

Ağustosta Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 115 bin 332, dış hat yolcu trafiği ise 14 milyon 115 bin 749 oldu. Söz konusu ay direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 23 milyon 262 bin 843 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de ağustos ayı itibarıyla iç hatlarda 92 bin 33 ton, dış hatlarda 262 bin 45 ton, toplamda ise 354 bin 78 tona ulaştı.

Yılın sekiz aylık gerçekleşmeleri

Bu yılın ağustos ayı sonu itibarıyla 8 aylık döneminde, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 559 bin 406, dış hatlarda ise 479 bin 181 oldu.

Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği 317 bin 78 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 1 milyon 355 bin 665'e ulaştı.

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 67 milyon 702 bin 808, dış hat yolcu trafiği ise 72 milyon 216 bin 15 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 140 milyon 121 bin 303 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği iç hatlarda 545 bin 376 ton, dış hatlarda 1 milyon 620 bin 694 ton, toplamda ise 2 milyon 166 bin 70 ton oldu.

Turizm havalimanlarındaki yolcu sayısı 40 milyonu aştı

Son 10 yılda toplam hava trafiğinin 3 kat artış gösterdiği Türkiye'de, turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı yüz güldürdü.

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 40 milyonu aştı. Bu havalimanlarında, yolcu trafiği iç hatlarda 14 milyon 126 bin 102, dış hatlarda 25 milyon 897 bin 537, uçak trafiği ise iç hatlarda 107 bin 732, dış hatlarda 153 bin 447 oldu.

Turizme yönelik havalimanlarında 2019 yılı 8 aylık dönemindeki yolcu trafiği şöyle:

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 6 milyon 155 bin 15, dış hat yolcu sayısı 2 milyon 239 bin 807 olmak üzere toplamda 8 milyon 394 bin 822 yolcu trafiği, Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 4 milyon 783 bin 355, dış hat yolcu sayısı 19 milyon 706 bin 985 olmak üzere toplamda 24 milyon 490 bin 340 yolcu trafiği, Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 1 milyon 69 bin 619, dış hat yolcu sayısı 2 milyon 151 bin 503 olmak üzere toplamda 3 milyon 221 bin 122 yolcu trafiği, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 1 milyon 778 bin 923, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 365 bin 829 olmak üzere toplamda 3 milyon 144 bin 752 yolcu trafiği, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 339 bin 190, dış hat yolcu sayısı 433 bin 413 olmak üzere toplamda 772 bin 603 yolcu trafiği gerçekleşti."

Kaynak: AA